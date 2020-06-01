Даёшь культуру в массы!

Дата публикации: Вчера, 14:04 Просмотрено: 151

В эти выходные на онлайн-сцене Русского театра снова пройдут трансляции спектаклей



В эту пятницу, 15 января в 19:00 на YouTube канале Vene Teater https://www.youtube.com/channel/UCHX4AUf1BBh_voHV_qTw5QQ будет показан спектакль «Трактир Мирандолина» по комедии Карло Гольдони «Трактирщица» в постановке Эдуарда Томана.

«Трактирщица» – одна из самых популярных пьес Гольдони, за всю историю существования поставленная режиссёрами разных стран и направлений. В сценической интерпретации Эдуарда Томана пьеса обрела новое звучание, насыщенное музыкой и песнями, сочетающее в себе психологизм с яркой театральностью.

Роль обаятельной и капризной Мирандолины в спектакле Русского театра исполнила талантливая актриса, выпускница школы-студии МХАТ, Наталья Попенко. Сегодня Наталья работает в московском театре «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Премьера спектакля состоялась в Русском театре в марте 2007 года.

Спектакль можно будет посмотреть здесь https://www.youtube.com/watch?v=Dusnsrtzk7U до полуночи воскресенья 17 января.

Создатели спектакля:

Постановка, сценическая редакция и музыкальное оформление — Эдуард Томан

Сценография и костюмы — Марианне Куурме

Тексты песен — Елена Скульская

Балетмейстер — Элита Эркина

Действующие лица и исполнители:

Кавалер Рипафратта — О. Щигорец

Маркиз Форлипополи — В. Антипп

Граф Альбафьорита — А.Окунев

Мирандолина, хозяйка гостиницы — Н. Попенко

Ортензия, актриса — Е. Тарасенко

Деянира, актриса — Н. Мурина

Фабрицио, лакей в гостинице — В.Малышкин

Слуга Кавалера — Ю.Жилин

А в субботу, 16 января в 18:00 состоится трансляция спектакля по повести Антона Чехова «Палата №6» в постановке московского режиссёра Алёны Анохиной, выпускницы Школы-студии МХАТ (мастерская Камы Гинкаса). «Палата №6» для режиссёра стала своеобразным диалогом со своим учителем, неоднократно обращавшимся в своём творчестве к произведениям Чехова и, конечно, приехавшим в Таллинн на спектакль одной из самых талантливых (по его словам) учениц.

«Для меня «Палата № 6» — группа людей, объединенная только временем и пространством, из которого нет выхода. Они чего-то ждут. Это в миниатюре — страна, время, люди, их опыт. Ожидание чего-то страшного. Они висят над пропастью. Ожидание трагедии нагнетается, потому что ничего не происходит, а известно: лучше ужасный конец, чем ужас без конца…» - Алёна Анохина

Премьера спектакля состоялась в Русском театре в 2006 году.

Художник-постановщик – Дмитрий Разумов, выпускник школы-студии МХАТ, ученик Олега Шейнциса

В ролях: Эдуард Томан, Павел Ворожцов, Александр Окунев, Владимир Антипп, Артём Гареев, Олег Рогачёв, Дмитрий Косяков, Дмитрий Пчела, Александр Кучмезов, Сергей Фурманюк, Пауль Оскар Сое.

Трансляция спектакля будет доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=yz5oWjKPY3Y&feature=youtu.be также до полуночи воскресенья 17 января.

За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.

Marina Pavljuk

ассистент по маркетингу veneteater