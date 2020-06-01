В России запатентовали новый электромобиль Zetta

Отдохни / Наука и техникаВ России запатентовали новый электромобиль Zetta
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Запатентован российский электромобиль Zetta. Об этом сообщается на сайте Федерального института промышленной собственности.
Владельцами патента являются предприниматели Вальдемар Вагнер и Денис Щуровский.
Производство автомобилей, оснащенных электрической силовой установкой, будет налажено в Тольятти. Первые электромобили появятся уже в первом квартале этого года. Авто будут иметь передний привод. Заряда аккумуляторной батареи хватит на 200 километров.
Электромобиль Zetta / Коллаж (Сайт www.1.fips.ru).
Транспортное средство будет стоить в районе 450 тыс. рублей.
Компания планирует каждый год производить около 15 тыс. электромобилей. Часть из них пойдет на экспорт.