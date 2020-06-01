Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в первую пятерку развлекательных детских брендов в мире

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Российский мультсериал "Маша и Медведь" вошел в пятерку развлекательных брендов, пользующихся в мире наибольшей популярностью среди детей.

Об этом сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на данные международного исследовательского агентства Kidz Global, проведенного весной 2020 года среди более чем 60 000 респондентов из 43 стран мира.

Мультфильм вошел в пятерку лидеров для аудитории девочек до 6 лет в мире, а также в пятерку лидеров среди аудитории мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и Европе.

Мультсериал "Маша и Медведь" впервые вышел на экраны в 2009 году. К настоящему времени он переведен на 39 языков и остается единственным российским анимационным проектом, который был удостоен четырех бриллиантовых "кнопок" YouTube. Видеохостинг присуждает "бриллиантовые кнопки" каналам, количество подписчиков на которых превышает 10 миллионов человек. "Маша и Медведь" превысил эту отметку на русском, английском, испанском и португальском каналах Youtube.

Премьера двух первых эпизодов пятого сезона с мультсериала, производимого компанией Animaccord, состоится 30 июля. Новые эпизоды планируется выпускать раз в месяц.