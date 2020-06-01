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Отдохни / ОкрошкаНаталья Подольская показала лысую голову

Дата публикации: Сегодня, 00:54 Просмотрено: 12

Наталья Подольская продолжила эксперименты над внешностью и вслед за обретением короткой стрижки вовсе избавилась от волос.

В «Инстаграме» супруга Владимира Преснякова поразила фолловеров лысой головой. В аннотации к кадру она заявила, что жаждет «шокирующих перемен», а в сторис выложила кадры со съемок нового клипа, где остригает свои волосы.

Подписчики поняли, что Наталья разительно перевоплотилась ради сценического образа, а также предположили, что она прибегла к услугам гримера. Излишне вытянутую форму ее черепа связали с тем, что под накладкой были спрятаны волосы: «Очень яйцеобразно». Впрочем, поклонники выразили уверенность в том, что красоту Подольской не испортит даже отсутствие волос.

24smi.org

Наталья Подольская показала лысую голову
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