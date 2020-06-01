Омолодившаяся Пугачева похвасталась идеальными зубами и свежей кожей

Дата публикации: Сегодня, 22:26 Просмотрено: 92

71-летняя Алла Пугачева впечатлила поклонников своим внешним видом, вызвав сравнения со школьницей.

В «Инстаграме» певица сначала опубликовала кадр с дружеских посиделок, в ходе которых решила «оторваться и почирикать» с подругами, пока мужья общаются на серьезные темы. На фоне юных подруг Пугачева выглядит почти ровесницей благодаря широкой улыбке и стильному наряду. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на этом ее усилия по омоложению не закончились.

Алла Борисовна не побоялась опубликовать свои портреты, снятые крупным планом. Она предстала перед камерой с «голливудской» улыбкой и сияющей кожей. В аннотации она шутливо обыграла свой взгляд на фотографиях, назвав главное правило семейного счастья: «Не смотри налево, смотри направо и вперед».

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