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Профессор Игорь Гундаров утверждает, что у Владимира Путина наблюдаются основные признаки поражения проказой.

В интервью телеканалу «Сталинград» доктор медицинских наук заявил, что у российского лидера симптомы лепры якобы стали заметны еще в 2010-м. Тогда у политика появились синяки на лице и надулись скулы. Гундаров отметил, что в тот период были актуальны шутки про то, что Путину якобы колют ботокс. Также профессор сообщил, что у Владимира Владимировича увеличились мочки ушей. Игорь Алексеевич подчеркнул, что проказа может развиваться от 5 до 30 лет, поэтому сразу невозможно ее диагностировать.

Гундаров предполагает, что Путина мог заразить экс-глава Украины Виктор Ющенко, лицо которого в 2004-м буквально за несколько дней было поражено лепрой. Профессор отметил, что симптомы этого заболевания наблюдаются и у других политиков, которые когда-либо контактировали с Ющенко. В частности, у Ангелы Меркель, Хиллари Клинтон, Дмитрия Медведева.

В интервью Игорь Гундаров подчеркнул, что не понаслышке знаком с проказой. Он сказал, что в свое время оканчивал спецординатуру для работы в тропиках и писал диссертации на тему лепры.

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