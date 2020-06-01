Сколько российские звезды готовы тратить на шопинг

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Шопинг звезд российского шоу-бизнеса повергает в шок не только обычных почитателей искусства, но и экспертов.

Баснословные суммы на одежду и обувь именитых дизайнеров, аксессуары ведущих домов моды и косметику, — все делается для того, чтобы подчеркнуть свой статус и получать удовольствие от направленных на них восхищенных взглядов. Редакция 24СМИ узнала, сколько готовы тратить звезды на шопинг.

Яна Рудковская

Яна Рудковская славится гардеробом с коллекциями брендов Dior, Louis Vuitton, Chanel, Fendi, Burberry, Gucci, Armani, Dolce & Gabbana. Многие считают стиль женщины откровенной безвкусицей. Шопинг звезд не всегда связан только с одеждой, обувью и аксессуарами. Например, Яна Рудковская обожает покупать в дом предметы интерьера класса люкс: в интервью изданию «Дни.ру» знаменитость рассказала, что стоимость мебели в спальне и детской — по 1 млн руб., в гостиной — в пять раз больше.

Инстасамка

Популярность Дарьи Зотеевой стремительно набирает обороты: шокирующий внешний вид, манипуляции с образом (не так давно девушка перекрасила волосы в блонд и увеличила губы), татуировки с изображениями брендов — все это говорит о том, что она стремится соответствовать представлениям о «лакшери-лайф». В Instagram появился аккаунт, в котором публикуется информация о покупках Инстасамки. Например, для фотосессии Дарья Зотеева может составить лук на 150 тыс. руб.

Ксения Собчак

Сумбурный и неожиданный стиль Ксении Собчак в прошлом сменился строгими, выдержанными образами. Шопинг звезд иногда оказывается бесполезными тратами, однако у светской львицы так не происходит. Отдавая предпочтение удобной и износостойкой обуви, Ксения не обращает внимания на стоимость. Так, расходы на этот лук составили 176 тыс. руб. Любимым в гардеробе Собчак стал комплект Alexander Terekhov и кожаные лоферы Mansur Gavrila, за которые журналистка отдала 150 тыс. руб.

Ольга Бузова

Несмотря на то, что в 2019 году артистка потратилась на покупку апартаментов (120 млн руб.), отказывать себе в женских радостях Ольга Бузова не собирается. В Instagram певица рекламирует обычные вещи (или позиции своего бренда), которые по стоимости доступны и ее поклонникам. Однако в гардеробе исполнительницы десятки вещей люксовых брендов вроде Gucci, Valentino, Louis Vuitton, поэтому, по оценкам экспертов, на наряды Ольга тратит сотни тысяч рублей.

Тимати

Для съемок клипа «Гучи» Тимати и Егор Крид потратили 7 млн рублей. Самым дорогим приобретением оказался скейтборд: коллаборация брендов Supreme и Louis Vuitton оценивается в 3,3 млн руб. Любопытные фанаты по публикациям в Instagram подсчитывают, сколько артист и руководитель лейбла Black Star тратит на брендовую одежду и обувь. Так, стоимость луков Тимати варьируется от 882 тыс. до 1 млн руб.

Элджей

Эксперты портала Zarplatto.ru подсчитали, что за 2019 год российский исполнитель Элджей, супруг Насти Ивлеевой, заработал 90 млн руб., поэтому брендовая одежда — это не главная составляющая трат певца. В интервью изданию Real Rap Элджей отметил, что не забывает радовать членов семьи: «Тачка для моего отца, для каждого из моих братьев, самые дорогие цацки для моей мамы, «ролексы» за 20-ку на руках у моей детки, самые лучшие девайсы для моего малого, которых у меня в свое время не было».

Филипп Киркоров

Закрывает список звезд, не считающих деньги на шопинге, король российской эстрады. В автопарке Филиппа Киркорова 5 автомобилей, в собственности — 5 объектов недвижимости, а празднества обходятся певцу от 2 до 40 млн руб. Не жалеет денег российская знаменитость и на шопинг. Одна только безупречная куртка Dolce & Gabbana обошлась Филиппу Бедросовичу в 1,9 млн руб.

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