Проскурякову разгневали слухи о разводе с Николаевым

Дата публикации: Сегодня, 16:21 Просмотрено: 106

В «Инстаграме» жена композитора сообщила, что ее родственников и друзей внезапно атаковали репортеры, стремящиеся выведать детали ее семейной жизни.

Юлия с недоумением заявила, что даже не представляет, чем вызван этот «нереальный интерес» к ее персоне. Она назвала себя скромным человеком, который далек от скандалов: «Не развожусь, учусь, живу и счастлива!»

Спустя время Проскурякова переосмыслила происходящее и заменила текст в гневном обращении на более сдержанный: «Пусть этот пост все-таки будет позитивным». Она поблагодарила фолловеров за «критику, любовь и юмор», пожелав им счастья.

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