Илон Маск позвонил внуку Сергея Королева

Отдохни / Наука и техникаИлон Маск позвонил внуку Сергея Королева
Дата публикации: Сегодня, 12:16 Просмотрено: 104
Внук Сергея Королева по имени Андрей раскрыл прессе детали своего разговора с Маском.
Потомки Сергея Королева
Глава компании SpaceX по достоинству оценил поздравление от потомков великого ракетостроителя и решил пообщаться с ними лично.
Илон разговаривал с Андреем по видеосвязи около 20 минут, они обсуждали будущие проекты SpaceX и достижения Сергея Королева. Американского бизнесмена-новатора пригласили в Москву, а он предложил семье ракетостроителя приехать в Штаты на следующий запуск своего корабля. Внук академика назвал Маска приятным и веселым человеком, который с большим уважением относится к достижениям его деда.