Илон Маск позвонил внуку Сергея Королева

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Внук Сергея Королева по имени Андрей раскрыл прессе детали своего разговора с Маском.

Потомки Сергея Королева

Глава компании SpaceX по достоинству оценил поздравление от потомков великого ракетостроителя и решил пообщаться с ними лично.

Илон разговаривал с Андреем по видеосвязи около 20 минут, они обсуждали будущие проекты SpaceX и достижения Сергея Королева. Американского бизнесмена-новатора пригласили в Москву, а он предложил семье ракетостроителя приехать в Штаты на следующий запуск своего корабля. Внук академика назвал Маска приятным и веселым человеком, который с большим уважением относится к достижениям его деда.