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Отдохни / ОкрошкаАнита Цой рассказала о тяжелых симптомах COVID-19

Дата публикации: Сегодня, 01:45 Просмотрено: 70

Излечившаяся от COVID-19 певица Анита Цой рассказала о «коварстве» вируса, который поочередно поражал ее органы и оказывал влияние на психику.

Артистка сообщила, что у нее симптомы проявлялись постепенно. Вначале был насморк, затем высокая температура, кашель, диарея и потеря обоняния. Знаменитость отметила, что вирус словно «проверял» ее организм и искал слабые стороны: «То почки, то печень, то давление, то сахар», – делится подробностями Цой. В процессе борьбы с болезнью вирус влиял на психику певицы. Анита призналась, что в определенный момент оказалась в таком состоянии, когда не понимала, где находится, и не ориентировалась во времени.

Анита Цой рассказала о тяжелых симптомах COVID-19
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