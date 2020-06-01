Анита Цой рассказала о тяжелых симптомах COVID-19

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Излечившаяся от COVID-19 певица Анита Цой рассказала о «коварстве» вируса, который поочередно поражал ее органы и оказывал влияние на психику.

Артистка сообщила, что у нее симптомы проявлялись постепенно. Вначале был насморк, затем высокая температура, кашель, диарея и потеря обоняния. Знаменитость отметила, что вирус словно «проверял» ее организм и искал слабые стороны: «То почки, то печень, то давление, то сахар», – делится подробностями Цой. В процессе борьбы с болезнью вирус влиял на психику певицы. Анита призналась, что в определенный момент оказалась в таком состоянии, когда не понимала, где находится, и не ориентировалась во времени.