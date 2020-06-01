У Алибасова нашли необратимые нарушения мозга и алкогольный психоз

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Бари Алибасов-младший рассказал о лечении своего знаменитого отца в психбольнице.



Сын рассказал, что Бари Алибасов до августа 2020-го будет находиться в столичной психиатрической больнице, пишет «Комсомольская правда». Врачи нашли у продюсера необратимые нарушения в коре головного мозга. Ему поставили диагноз «корсаковский психоз», который часто проявляется на последней стадии алкоголизма. Заболевание сопровождается проблемами с памятью и снижением уровня интеллекта.

Бари Алибасов-младший предполагает, что шансы на возвращение к нормальной жизни у его отца невелики. Ближайшее два года его ждет реабилитация в Калининграде. Сын продюсера связывает резкое ухудшение его состояния с попыткой отравления.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал историю Алибасова с психбольницей «черным пиаром» и «глупой комедией».