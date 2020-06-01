«Дорогие шмотки не сделают из быдла человека»: Настя Ивлеева и Юлия Коваль Vs Айза Анохина

Дата публикации: Сегодня, 12:49 Просмотрено: 82

В Instagram cнова неспокойно: на этот раз колкостями обменялись Настя Ивлеева (29) и Юля Коваль (26) с Айзой Анохиной (35). Вот, как это произошло: сейчас подружки-телеведущие проводят время вместе, в одной из Stories Юля устроила якобы шуточное голосование и написала: «А прикиньте, мы бы с Насто вели что-то вместе на Пятнице. Хотите? (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.)» — спросила Коваль и устроила голосование с вариантами ответов «О Боже, да!» и «Айза Супер!».



Айза прокомментировала Stories звезды у себя в Instagram: «Можно вывезти, кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное и, главное, во все модное сразу, но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь, и мне просто показалось. Я ничего не знаю про Коваль или как там. Но точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдла человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года».

1 / 2



Интересно, ответит ли на заявление Анохиной что-то Ивлеева. Ждем!