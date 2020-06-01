Похудела на 50 килограммов: Адель примерила старое платье

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Адель (32) редко радует подписчиков фотографиями в Instagram. Но совсем недавно певица выложила новую серию снимков. И теперь мы знаем, как звезда провела выходные. Адель пересмотрела своё выступление 2016 года на фестивале Glastonbury и даже примерила платье, в котором 4 года назад появилась на сцене (с тех пор она сбросила 50 килограммов), сообщает peopletalk.ru



Под постом певица написала «После 5 сидров». Обожаем ее за чувство юмора!

Напомним, всего за 10 месяцев певица похудела практически на 20 килограммов (говорят, секрет в соблюдении строгого режима питания – сиртфуд-диеты).