Асмус и Харламов: кто виноват?

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Прогнозы психологов о волне разводов после карантина, похоже, начинают сбываться. Не успели утихнуть разговоры о крахе брака Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, как еще одна известная пара объявила о расставании, сообщает 7days.ru

Кристину Асмус и Гарика Хар­ла­мова пытались «развести» с октября 2019 года, когда в прокат вышел скандальный фильм «Текст» с Кристиной в одной из ролей. Жесткую эротическую сцену из этой картины большая часть зрителей и пользователей Сети восприняла как явственное доказательство измены Асмус своему мужу. В аккаунтах супругов в соцсетях началось невообразимое: подписчики оставляли тысячи комментариев с оскорблениями и проклятиями под любым постом Кристины и Гарика, отважно бросившегося на защиту супруги. Скандальную сцену хейтеры и тролли разобрали по кадрам, находя все новые и новые «улики». Никакие аргументы, главный из которых, что Асмус актриса и просто выполняла свою работу, на возбужденную пуб­лику не действовали. Дошло до того, что Кристину требовали лишить родительских прав на шестилетнюю дочь. Харламову придумали оскорбительное прозвище, и что бы ни писал шоумен в своем блоге, ему вновь и вновь напоминали о злополучных кадрах из «Текста». Надо сказать, что в этой ситуации звезды повели себя неосмотрительно. Вместо того чтобы взять паузу и дождаться, пока скандал утихнет, они вступили в активную дискуссию с подписчиками, периодически подливая масла в огонь. В результате давление хейтеров на звездную пару не ослабевало до самого объявления о разводе.



