87-летняя мама Малышевой победила опасный вирус

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59-летняя Елена Малышева порадовала поклонников хорошей новостью. Маме телевизонного доктора удалось победить «уханьский вирус». Притом, что 87-летняя пожилая женщина входила в группу риска и две недели провела, борясь за жизнь в отделении реанимации. В целом, она провела в больнице больше месяца. Елена Васильевна очень переживала за здоровье матери, но полностью доверилась врачам, и они не подвели, 7days.ru

Ведущая программы «Здорово жить» сообщила о выздоровлении Галины Александровны в социальных сетях. «Моя мама – настоящий победитель. Больше месяца она провела в больнице. Две недели в реанимации. Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в кафе в Петровский пассаж. Я мечтала прийти сюда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус! Спасибо всем врачам, которые ее лечили! Спасибо моему брату! Отдельная любовь и благодарность Марьяне Анатольевне Лысенко! Здоровья всем! И как можно дольше оставаться детьми!» — сообщила Елена Васильевна.

И вот, наконец, день выписки настал. Малышева отправилась с родительницей в кафе. Там она записала с ней небольшое интервью. Ведущая поинтересовалась, как маме удалось победить коронавирус. Она ответила, что "просто хотела жить". Сейчас Галина Александровна чувствует себя хорошо. По ее словам, в ней все пребывают силы. "Неприятный период астенического состояния сворачивается", — объяснила она медицинским языком и добавила, — «Алеша говорит — ты, мамочка, живи, а о здоровье мы будем беспокоиться!» Напомним, мама Елены Малышевой полвека проработала в медицине. Теперь династию врачей продолжают ее дети.



