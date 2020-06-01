Почтили память: в Сети опубликовали новые ролики погибшей Насти Тропицель

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21 июня не стало Насти Тропицель, известной в Instagram как Тропи: она насмерть разбилась на байке на Бали в возрасте 18 лет. Последний день рождения Настя отметила на острове — там она жила с начала 2020-го.



Поклонники до сих пор не могут поверить в случившееся: продолжают пересматривать старые посты (даже их комментировать!), разбирают мотивационные подписи блогера на цитаты и просто вспоминают, какой она была.

Теперь на YouTube-канал Тропицель вышли новые (архивные) видео девушки: так родители решили почтить память погибшей дочери. Раньше эти ролики блогер публиковала только фрагментами или размещала их исключительно на платных каналах.

В комментариях к видео фолловеры в который раз поблагодарили Настю за полезные советы, настрой позитива и за то, что всегда заставляет их улыбаться.

Напомним, по словам молодого человека Тропи — 32-летнего мотоинструктора Виктора, — Настя соблюдала все правила безопасности, и то, что с ней случилось — случайность: «Начался вобблинг (колебание переднего колеса мотоцикла — прим. ред.) на ровном месте».

Правда, отец погибшей уверен: во всем виноват именно ее молодой человек!