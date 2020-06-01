Настоящая мать своей дочери: мама Линдси Лохан выходит замуж за мужчину, с которым ни разу не виделась

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Мама Линдси Лохан (33) Дина (57) сообщила в социальных сетях, что помолвлена. В качестве доказательства она выложила фото с кольцом «на том самом пальце» и написала: «Официально», сообщает peopletalk.ru

Избранником Дины стал Джесси Нэдлер (внимание!), с которым мама Линдси ни разу не встречалась в реальной жизни.

Отметим, в отношениях они состоят уже больше 6 лет: 5 из них они даже не разговаривали по FaceTime – только переписывались, об этом пишет издание ET. По сообщению этого же СМИ, пара распалась в апреле 2019 года, тогда-то только и стало известно об этих интернет-отношениях, а в апреле этого года Дина и Джесси снова сошлись. На вопрос, почему мама Линдси и ее бойфренд никак не могли встретиться на протяжении стольких лет, точного ответа зарубежные СМИ не дают. Однако издание ET выдвинуло предположение, что изначально они не воспринимали всерьез все, что между ними происходит, и им было просто комфортно друг с другом общаться на расстоянии.

Обручальное кольцо Нэдлер отправил возлюбленной по почте, так как они все еще не могут встретиться: жених ухаживает за больной мамой в Лос-Анджелесе, а мама Линдси живет в Нью-Йорке.

Кстати, в интервью Page Six Джесси рассказал, что свадьбу сыграют «в первый же час», когда они встретятся с Диной. Также он отметил, что дочки его невесты, Линдси и Алиана, их отношения одобрили: «Я очень близок с Алианой. Девочки приняли эти отношения. Я хотел убедиться, что они были в курсе этого».

А еще он отметил, что между ним и Диной существует «невероятная химия даже во время обычного телефонного разговора».