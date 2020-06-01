«Это довело меня до слез»: Наоми Кэмпбелл рассказала о неудачной обложке Vogue

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Наоми Кэмпбелл (50) часто рассказывает о модельной карьере в интервью или в своём аккаунте в Instagram. Например, пару месяцев назад звезда выложила видео и показала подписчикам, как упала на показе Vivienne Westwood в 1993 году, сообщает peopletalk.ru

Теперь Наоми стала гостем программы Woman’s Hour на BBC. Кэмпбелл рассказала о своём самом неудачном сотрудничестве с Vogue. В 1988 году ее пригласили сняться для обложки глянца. Как оказалось, визажист, который должен был готовить модель к фотосессии, не знал, что она чернокожая: «Он был явно удивлён, когда я приехала. Потом сказал, что у него нет тонального средства для моей кожи, и смешал несколько других оттенков. В итоге получился сероватый цвет. Уже тогда я понимала, что происходит что-то странное. Когда я увидела обложку, я расплакалась», — поделилась Наоми.

Также модель рассказала о дискриминации чернокожих моделей. Как оказалось, в начале своей карьеры Наоми часто сталкивалась с проблемами: «Тогда к нам относились не так, как к белым моделям. Пару раз меня пытались нарядить в костюм горничной во время съемки. В этой сфере царило неравенство».