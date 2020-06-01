Вот так праздник: жена Брюса Уиллиса отметила день рождения с его бывшей супругой

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Эмме Хеминг, жене голливудского актера Брюса Уиллиса (65), вчера исполнилось 42 года. Свой день рождения она отмечала в действительно семейной обстановке: вместе с мужем и дочерями Мейбел (8) и Эвелин (6), а также с экс-супругой Уиллиса Деми Мур (57) и их дочкой Румер (31), сообщает peopletalk.ru

«Это был действительно счастливый день рождения для меня», — пишет Эмма.

Празднование семьи (или одна большая семья?) провели на природе – сначала устроили пикник, а после отправились на хайкинг в горы.

Эмма Хеминг отлично ладит с бывшей женой Брюса, и они нередко отдыхают вместе. Даже самоизоляцию должны были провести совместно, но её дочь повредила ногу, и Эмма с детьми вынуждены были остаться в Лос-Анджелесе. Уиллис, кстати, все равно отправился к Деми Мур один. По словам инсайдера, ничего необычного в том, что Деми и Брюс, которые были женаты в течение 13 лет, часто проводят время вместе, нет.

Напомним, что Брюс Уиллис и Эмма Хеминг женаты с 2009 года. Эмма — фотомодель, в 2005 году журнал Maxim даже включил её в список самых сексуальных женщин мира.