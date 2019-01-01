Дата публикации: Сегодня, 11:32 Просмотрено: 81

Расчищаем балкон

Очень часто на наших балконах хранится много ненужных предметов, коробок, поломанной техники и так далее, такие вещи конечно же жалко выбрасывать, мы всегда думаем, а вдруг пригодится когда-нибудь. Но всё можно изменить и ваш балкон легко и без особых затрат превратить в одну из самых уютных, стильных и функциональных комнат в квартире.

Первое, что нужно сделать, это расчистить пространство на балконе. Выбросить все неисправные и ненужные вещи и освободить место для обновлённого балкона.

Интерьерные идеи для балкона

Рассмотрим разные варианты фото дизайна балкона . Вы сможете для себя подобрать подходящий вариант по вашим финансовым возможностям, размерам и предпочтениям.

Экономное решение

Чтобы интерьер балкона был уютным и красивым нужно сделать косметический ремонт, тем самым освежить комнату, тогда балкон будет смотреться намного лучше. Оформить балкон можно своими руками, при этом не нужно тратить много денег. Повесить симпатичные шторки, они сразу придадут комнате уютный вид, можно купить мебель б/у по объявлениям в интернете и в газетах или использовать свою старую мебель. Шкафчики и столик можно обклеить самоклеющейся плёнкой , такую плёнку можно выбрать в любом стиле и расцветке или покрасить краской. Также можно поставить на балконе пуфики, которые легко сделать самим из пластиковых бутылок. Не буду сейчас описывать как их делать, более подробно можно посмотреть в интернете, вбив в поиске «пуфики своими руками»

Маленький балкон

Для маленького балкона в качестве мебели можно использовать складные столы и стулья и мебель, прикреплённую к основанию стены подпоркой, эту подпорку можно убрать в любой момент. Также удобно использовать встроенную и выдвижную мебель, удобные пуфики, пластиковые стульчики, маленькие диванчики и раскладные кресла, такую мебель всегда можно легко убрать или спрятать и она не занимает много места.

Можно прикрепить этажерки к боковым стенам балкона с красивыми цветами в горшочках, которые прекрасно украсят балкон и создадут уютную атмосферу. Выращивать на балконе разные виды полезной зелени, такие как: петрушка, укроп, салаты, базилик, и многие другие виды зелени.

Рабочий кабинет

Балкон идеальное место для рабочего кабинета, где вы сможете спокойно поработать в тихой обстановке и никто не будет отвлекать вас. Это очень важно для продуктивной работы. Можно поставить компьютерный столик с полочками для книг и удобный стул, повесить картины на стену и украсить комнату цветами. Получится уютная комната для работы или для учёбы.

Комната для отдыха

В такой комнате можно прекрасно отдохнуть и расслабиться, читая книгу, слушая музыку, общаясь с друзьями. Желательно оформить комнату с помощью плетёной или пластиковой мебели, маленьким диванчиком или комфортным креслом-качалкой. Немного мягких подушек, стильные шторки, вазочки, картины и много прекрасных цветов, которые всегда будут радовать вас своей красотой. Когда нет возможности выехать на природу, особенно зимой, можно на балконе приготовить барбекю-гриль из мяса, рыбы и овощей. Это замечательный повод собраться с друзьями и насладиться общением и аппетитной едой. В этом случае лучше конечно купить электрический барбекю, в целях пожарной безопасности.

Творческая мастерская

В творческой мастерской можно заниматься любимым увлечением-рисованием, плести из бисера, рисованием, шитьём, лепкой, вышиванием и другими видами рукоделия, а для мужчин эту комнату можно использовать под мастерскую. Поставьте удобный шкафчик, в который можно сложить все материалы для творчества, настольную лампу, комфортный стул, постелите пушистый коврик, украсьте свою комнату цветами. На свежем воздухе, глядя на красивую природу, творческая фантазия и вдохновение вас точно не покинет.

Столовая

На балконе можно создать удобную и комфортную столовую, на которой так приятно собираться всей семьёй за завтраком или ужином, особенно когда тепло и хочется быть поближе к природе. В такой столовой можно поставить небольшой холодильник, компактный столик, стульчики, повесить симпатичные шторки, полочку или шкафчики.

Спортивная комната

В спортивной комнате можно поставить беговую дорожку или тренажёр, гантели и другие приспособления, положить коврик, включить приятную музыку и начать заниматься. Идеальное место для медитаций и занятий йогой. Большим плюсом тренировок на балконе, особенно в тёплое время года является свежий воздух, благодаря которому тренировка проходит намного продуктивнее.

Балкон можно превратить в удобную гардеробную, особенно это удобно, если к комнате примыкает спальня. Из балкона может получиться даже мини-сауна, которую можно купить в специализированном магазине. Как видите, вариантов оформления комнаты достаточно много.

Создайте свой неповторимый стиль и комната на балконе станет одной из самых любимых комнат в квартире. В наших квартирах всегда не хватает места и дополнительная комната Вам не помешает. Выбор за вами. Буду рада, если моя статья вдохновит вас на превращение вашего балкона в уютную и функциональную комнату.

Если статья была вам полезна нажмите пожалуйста поделиться с друзьями.

До новой встречи!