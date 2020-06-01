Киану Ривз готов встречаться с женщинами ради денег

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55-летний Киану Ривз, который вскоре приступит к съемкам в четвертой части культовой франшизы «Матрица», порадовал поклонников тем, что предоставил им невероятную возможность — свидание с ним тет-а-тет. Теперь любой желающий может принять участие в аукционе, чтобы стать победителем и получить возможность насладиться обществом своего кумира и расспросить его обо всем на свете. Правда, обойдется это недешево: стартовая цена свидания с Киану — 16 300 долларов. Немало, если учесть, что свидание продлится всего 15 минут, а из-за еще не до конца снятых ограничений, введенных по случаю пандемии, пройдет в Зуме, собщает 7days.ru

Деньги, которые Киану получит за эту встречу, он, как нетрудно догадаться, собирается положить не в свой карман, а перечислить в фонд помощи детям, страдающим от онкологических заболеваний. Между прочим, Киану не случайно выбрал для себя такое направление благотворительности, на которое он и прежде не жалел ни сил, ни времени. Дело в том, что Киану на своем горьком опыте знаком со страданиями онкологических больных, ведь его горячо любимая сестра Ким уже много лет сражается с лейкемией. Этот диагноз ей поставили в 1991-м, когда девушке было всего 25 лет, и с тех пор Киану делает все возможное и невозможное, чтобы помочь сестре.

Что же касается настоящих бесплатных свиданий, то для них у актера есть постоянная партнерша — 46-летняя художница Александра Грант, с которой Ривз встречается уже пару лет. Он познакомился с ней почти 10 лет назад, когда она помогала ему оформлять его первый сборник стихов. Как утверждают приятели актера, у Александры и Киану очень много общего. Актер, который до сих пор числился вечным холостяком, испытывает к Грант очень глубокое чувство. Так что он, по слухам, даже готов впервые в жизни пойти с ней под венец.