«Как и не рожала!» Марина Кравец показала идеальную фигуру

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Марина Кравец, которая впервые стала мамой в начале апреля, продемонстрировала точеную фигуру. Свежий снимок артистка сделала во время прогулки с новорожденной дочкой. «Все малыши на прогулке такие спокойные, тихие… Когда на фото», — со свойственным ей юмором подписала фотографию резидент Comedy Club. По всей видимости, малышка не дает маме спать ночами. При этом Марина, как и ее муж Аркадий Волдахов, счастлива, сообщает 7days.ru

Поклонники были шокированы, что Марине удалось сохранить такую фигуру, несмотря ни на что. Ведь против того, чтобы звезда могла демонстрировать точеную талию, было все: беременность, за которую многие набирают лишние килограммы, режим самоизоляции, мешающий полноценно заниматься спортом, и, конечно же, частое присутствие дома, а значит, чуть ли не круглосуточный доступ к холодильнику.

Подписчики личного микроблога звезды решили, что, по всей видимости, у артистки невероятная сила воли, а еще она – завидная обладательница хорошей генетики. Как бы то ни было, Марина сейчас выглядит ослепительно. «Вам так к лицу быть мамой!» — справедливо заметил один из ее поклонников.

Напомним: малышку назвали Вероникой, хотя рассекретила имя Кравец далеко не сразу. Она решилась на откровение через неделю. А спустя время Марина показала и выписку из роддома и даже раскрыла, какие предпочтения в еде были у нее во время интересного положения.

«Я в процессе была вполне адекватным человеком, без сумасшедших пожеланий икры ночью и стремления съесть кусочек асфальта. И мужа не мучила такими просьбами. Но одно «отклонение» от нормы все же было: мне очень нравился запах дегтярного мыла. Я даже несколько раз носила его с собой в красивой жестяной баночке. Кто-то мог подумать, что там зеркальце, ан нет, по ядреному аромату становилось понятно, что «зеркальце» с сюрпризом. Я даже уточняла у врачей, не вредно ли и пройдет ли. Все в один голос говорили, что не вредно, и таки прошло», — рассказывала Марина.