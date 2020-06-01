«Ради платья!» Малышева резко похудела на экспресс-диете

Дата публикации: Сегодня, 11:22 Просмотрено: 80

Елена Малышева – известный доктор и телеведущая, но прежде всего, женщина. Как и многие другие за время карантина она набрала лишние килограммы. А в начале июня она узнала, что приглашена на вручение премии для врачей «Призвание», сообщает 7days.ru

И для того, чтобы блистать на мероприятии в белом летящем платье, ей нужно в рекордно короткие сроки сбросить лишний вес. Чтобы быстро прийти в форму звезда телеэфира использовала эффективную экспресс-диету. К слову, в день, когда она объявила о личном марафоне по снижению веса, она предложила присоединиться к ней всех желающих. Единственное, Елена сразу оговорилась, что этот курс питания не для слабонервных, и уж, тем более, не для слабовольных.

Зато, результат поражает воображение. За 10 дней Елена избавилась от трех с лишним килограммов. А самое главное, она не скрывала, как худеет, а каждый день публиковала видеоотчет, который сопровождала текстом. Любой желающий мог взять себе эффективную диету телеведущей на заметку.

Сегодня Малышева, радостно крутящаяся в эффектном белом наряде, призналась, что это было совсем не просто. Теперь Малышева готова вернуться к здоровому полноценному питанию. «После прибавки в весе на карантине, надо было похудеть обязательно!» - подводит итог знаменитость.

Приводим один из последних дней диеты, которую придерживалась Малышева. Это один из последних дней – девятый. Всего за целый день разрешается съесть три упаковки йогурта по 130 граммов и три банки двухпроцентного творога по 200 граммов. Продукты предлагается разделить на шесть приемов пищи. И это один из самых легких дней! Так что диета действительно требует железной воли. Самым же «голодным днем» Малышева назвала тот, когда в день позволялось съесть лишь килограмм ягод (клубника, голубика) и выпить литр кефира. Разделить продукты нужно на традиционные шесть приемов.