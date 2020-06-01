Звезда K-Pop умер в возрасте 28 лет

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Звезда K-Pop (музыкальный жанр, популярный в Южной Корее) и участник группы TST Ким Чжон Хван, известный под псевдонимом Йоан, умер в возрасте 28 лет. Информацию о смерти артиста подтвердили южнокорейские СМИ: он скончался 16 июня по до сих пор неустановленным причинам. 15 июня Ким Чжону исполнилось 28 лет, сообщает peopletalk.ru

Ким Чжон начал музыкальную карьеру в 2015-м в составе группы NOM, а в 2017-м вошел в состав бойбэнда Top Secret (TST) — одного из самых популярных в Корее. В январе 2020-го коллектив выпустил четвертый студийный альбом.

Кстати, в Instagram Ким последний раз появлялся еще 31 мая. Он опубликовал фото с пляжа и написал: «Хочу путешествовать». В комментариях под публикацией миллионы поклонников Йоана теперь выражают слова соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. О родственниках артиста информации в Сети нет.