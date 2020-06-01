Меган Фокс встречается с Machine Gun Kelly. Вспомнили все романы музыканта

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Только Меган Фокс (34) и Брайаон Остин Грин (46), родители троих детей, объявили о разводе, как их личная жизнь уже заиграла новыми красками. Так, Брайана заметили (на свидании?) с моделью Кортни Стодден, а Меган перестала скрывать отношения с Колсоном Бейкером (он же Machine Gun Kelly). И это, кстати, не первый громкий звездный роман музыканта. Вспомнили его бывших.