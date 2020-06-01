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Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук (26) шокировала поклонников новостью: в Stories она выложила фото с кольцом «на том самом пальце» и написала: «Плачу».



Поклонники тут же решили, что певице (она сейчас выступает под псевдонимом KATERINA) сделал предложение ее возлюбленный британский рэпер Слоутай (25) (ему, кстати, предрекают большое звездное будущее). Официальных подтверждений (кроме фото) пока больше нет.



Стоит отметить, что весной 2019 года певица уже якобы показывала помолвочное кольцо, правда, от другого бойфренда – эстонского исполнителя Томми Кэша. Она даже выложила совместное фото с возлюбленным и подписала его: «Я согласна». То же самое на своей страничке сделал и Томми, добавив под снимками из Парижа: «Она сказала «да!» Но в итоге пара распалась.



Напомним, об отношениях Кищук и Слоутая заговорили в начале этого года. Официального подтверждения романа от артистов не было, но в одном из прямых эфиров поклонники увидели поцелуй возлюбленных, да и рэпер постоянно публикуют Stories вместе с Кищук. Так что никаких сомнений у пользователей не осталось – звезды вместе. А вот статус их отношений сейчас неизвестен (певица не афиширует личную жизнь и редко дает комментарии СМИ). Ждем новых заявлений!