Дата публикации: Сегодня, 13:42

В 2008 году актриса основала lifestyle-компанию Goop, на сайте которой покупатели могут найти полезные советы и самые разные товары (от дождевика до спрея для очистки ауры). И спрей – не самая странная позиция на сайте. В январе Гвинет поразила поклонников новостью о выпуске свечи с ароматом женских половых органов. А теперь компания 47-летней актрисы представила запах It smells like my orgasm, сообщает peopletalk.ru

«Подходящее продолжение этой свечи – вы уже знаете её. Данный запах был сделан из терпкого грейпфрута, нероли, спелых ягод чёрной смородины, смешанных с пороховым чаем и турецкой розой, для удивительно сексуального аромата, который вызывает привыкание», — указано в описании нового товара.

На данный момент новую ароматическую свечу могут приобрести только жители США, заплатив 75 долларов.