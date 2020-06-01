Солист группы Muse впервые показал крошечную дочку

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Солист группы «Muse» — Мэттью Беллами — сообщил своим фанатам радостное известие: 30-летняя модель Элль Эванс, жена 41-летнего музыканта, осчастливила его ребенком. Как оказалось, это событие произошло уже больше недели назад, однако Мэттью сообщил о нем на своей страничке в социальной сети только вчера. При этом он раскрыл и пол, и имя новорожденной малышки, сообщает 7days.ru

«Ловелла Дон Беллами — родилась 7 июня 2020 года с точно такой же шевелюрой, как у меня, ее отца!» — так Мэттью подписал самое первое фото своей дочки. При этом фанаты смогли убедиться, что у крохотной, совсем недавно появившейся на свет Ловеллы в самом деле на удивление густые и длинные для такой крошки волосы. И выглядят они действительно почти как у Беллами…

Напомним, Ловелла появилась на свет меньше чем через год после свадьбы Мэттью и Элль, состоявшейся в августе прошлого года. А их помолвка состоялась двумя голами раньше — в начале декабря 2017-го. Тогда Беллами сделал предложение своей любимой во время их совместных каникул на Фиджи. «Я хотел дождаться Рождества, но не смог удержаться!» — так Мэттью прокомментировал тогда помолвку, в честь которой он подарил Элль роскошное кольцо с огромным бриллиантом каплевидной формы.

Заметим, что, хотя новорожденное чадо стало первенцем супругов, у Мэттью уже есть опыт отцовства. Ведь у него подрастает сын Бингем, которому сейчас уже 8 лет, от его бывшей невесты Кейт Хадсон. С ней Беллами расстался еще в 2014-м, сумев сохранить дружеские отношения. Что же касается Хадсон, то она тоже нашла свое счастье в личной жизни: актриса живет с бойфрендом Дэнни Фуджикавой, от которого родила дочку Рани.