Харрисон Форд едва не погиб под колесами автомобиля

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Фанаты Харрисона Форда удивляются, как актер, который совсем скоро будет праздновать свой уже 78-й день рождения, ухитрился дожить до своего возраста. Ведь количество ситуаций, в которых он мог погибнуть, просто зашкаливает. А недавно стало известно еще об одном случае, который вполне мог стоить Форду жизни, сообщает 7days.ru

Об этом поведал коллега Харрисона, актер Гаррет Ванг, известный по франшизе «Звездный путь». Как рассказал Ванг, хотя эта история произошла в 1994-м, он и сейчас помнит все так, как если бы это было вчера. Произошло все из-за того, что Ванг опаздывал на прослушивание на киностудии Paramount. Пытаясь наверстать упущенное время, он гнал машину на полной скорости, чего не делал обычно. Причем Гаррет не замедлился, даже когда въехал на подземную стоянку студии. И вот, проследовав очередной крутой поворот, он увидел прямо перед собой мужчину в костюме. Это был Форд, который в то время уже успел прославиться участием во франшизах «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Ванг изо всех сил вжал в пол тормоз — уже не надеясь, что это поможет. К счастью, машина каким-то чудом в последний момент остановилась. И только немного придя в себя, Гаррет осознал, кого он едва не сбил. «Боже мой, это же Хан Соло! Я чуть не убил Хана Соло! Меня бы возненавидели миллионы фанатов «Звездных войн…» — закричал он.

Заметим, что Форд не раз в своей жизни оказывался на волосок от смерти. Он не раз мог погибнуть, выполняя очередной рискованный трюк на съемочной площадке. Но наибольшее количество раз его жизнь оказывалась в опасности в результате его хобби —— пилотирования самолетов. Как известно, за свою летную карьеру он потерпел ряд серьезных аварий. Но самая ужасная приключилась с ним в 2015-м, когда у его «винтажного» самолета отказал двигатель и он рухнул на поле для гольфа. Прибывшие на место катастрофы спасатели были поражены, обнаружив, что хотя актер и был ранен, он все же не погиб.