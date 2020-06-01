Анджелина Джоли доказала, что ради своих детей она готова на все

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Анджелина Джоли, как известно, после развода с Брэдом Питтом занимается воспитанием всех их детей — 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса Тьена, 15-летней Захары, 11-летних близнецов Вивьен и Нокса, а также Шайло, которой исполнилось недавно 14 лет. В настоящее время все шестеро живут вместе с ней, в ее доме — ведь старший, 18-летний Мэддокс, который в прошлом году уехал в Корею учиться в университете, вернулся в Лос-Анджелес из-за пандемии коронавируса, сообщает 7days.ru

Как объяснила недавно 45-летняя Джоли, она старается делать от нее всё зависящее, чтобы в сложившейся во всем мире не слишком радостной обстановке ее наследники сохраняли позитивный настрой. «Я сама стараюсь сохранять спокойствие, чтобы мои дети не чувствовали исходящей от меня тоски, которую я порой испытываю. И я стараюсь передать им всю свою энергию!» — заявила актриса в недавнем интервью.

Как рассказала Анджелина, недавно ее младшая дочка Вивьен погрузилась в крайне мрачное настроение. Дело в том, что умер любимый питомец впечатлительной девочки – ее кролик. И Джоли, в доме которой устроен целый зверинец впечатляющих размеров, заметив состояние дочери, принесла домой сразу двух новых кроликов. Как объяснила Джоли, дети сами ухаживают за своими питомцами. Забота о новичках, по плану Джоли, должна была помочь Вивьен отвлечься от переживаний. Как считает актриса, наличие в доме собак, змей, ящериц и кроликов, за которыми нужно присматривать, помогает и другим ее детям сосредотачиваться на позитивных мыслях.

Джоли не скрывает, что во время карантина ей, как и многим другим многодетным мамам, приходилось непросто. Чего ей стоило только одно домашнее обучение… Не говоря уже о том, что было трудно держать детей взаперти, вдали от их друзей…