Продолжение скандала Ксении Собчак и Стаса Костюшкина: высказывание ведущей прокомментировал Александр Гудков

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Казалось бы, конфликт из-за неосторожного высказывания Ксении Собчак (38) о насилии в детстве, случившемся со Стасом Костюшкиным (48) уже закрыт. Но не тут-то было – в Сети продолжают его обсуждать. На этот раз своим мнением с Telegram-каналом «Антиглянец» поделился шоумен Александр Гудков (37).

«Милый антиглянец, пишу вам впервые, но чую новую волну презрения. Да и вряд ли бы ответил, но тут просто шаромыжничество! Ролик Ксении Анатольевны — это ж политсатира, отражение наших реалий! Было интервью на канале «Супер», оно стало резонансным по причине табуированности этой темы в РФ, и Ксения как человек самоироничный, остроумный, и многие не верят, но ещё и абсолютно думающий, отреагировала. Мэм coffin dance, рудновские афроамериканцы, шутки на злобу дня, за которые можно «закатать», краб, возглавляющий похоронную процессию — комбопародия! Где тут про детей, и насилие? Фонетическая галлюцинация! Это фраза про страх перед расширением полномочий полиции. И она не для посмеяться, а ужаснуться не меньше. Милый антиглянец, ну, ведь полная подмена понятий, разве феминистка это булонский лес, пахнущий пивчиками? Насилие в семье -это только лишение рук? Понимаю что сейчас то, понимаю, что вот так сейчас, ну принимай вот такое. Но вы, мои любимицы, вы же абсолютно прогрессивный канал, вы за дайверсити вы за састенебилити, вы в конце концов антиглянец, вы сами понимаете, призывы к публичным извинениям -этож 2019 год, #тотальноевчера Давайте, что нить новое сделаем. Либо Всероссийская Новгородская Казнь или всесоюзные пяточные поцелуи в Арзамасе!!! Всех люблю, правда. В интересное время живем, персики! (орфография и пунктуация автора – прим. ред.)», — прокомментировал Александр Гудков.



Свое мнение по поводу конфликта высказал и продюсер Костюшкина Сергей Комиссаров.

«Если у нее такая реакция, пускай она подумает. Не дай бог такое произойдет с ее ребенком, как она заговорит, как она на эту тему будет шутить? Вот это интересно. А что нам говорить? Мы все сказали», — заявил Комиссаров телеканалу «Москва 24».



Напомним, пару дней назад Ксения Собчак в новом выпуске «Осторожно: новости!» вскользь упомянула об ужасном инциденте, случившемся с артистом, поднимая социальные проблемы. «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина», — сказала Ксения Собчак.



После чего в Сети началось бурное обсуждение, кто прав, кто виноват (все высказывания артистов можно прочитать здесь).

Отметим, в одном из выпусков шоу «Алена, блин!» певец Стас Костюшкин (48) откровенно рассказал, что в детстве подвергся насилию со стороны взрослого мужчины.

«Это был второй класс, может, первый – мы были очень маленькими, лет 8. Мы поехали на поле, на котором, как нам рассказали, есть завод бракованных стекляшек – а мы тогда играли в «Лунтиков». Вот мы с ребятами (впятером) и поехали туда. Потом я вижу, что идет парень какой-то, и я так сразу в палисадник забежал, а он меня увидел и говорит: «Пацан, ты там вернешься?» А я стою, мне безумно страшно и понимаю, что в этом ничего хорошего нет. Это то время, когда к тебе кто-то взрослый подходит – это плохо, скорей всего, значит хулиган. А я так верчу головой, что типа я не вернусь. На что он мне сказал: «Тогда ты родителям вот этих четверых передай, где я их закопал». И я понял, что моих друзей убьют. Надо было возвращаться. Я очень боялся, но вернулся. Он говорит: «Все, короче, ложитесь. Каждый открыл рот». Он достал член и засунул каждому в рот. А я не понимаю, вообще, что это. Мне восемь лет. И ты знаешь, запах, привкус – я все помню до сих пор. Мне 48 лет, а я ничего не забыл», — признался артист.