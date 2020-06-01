Как две капли воды: Instasamka перекрасила волосы и стала копией Дианы Шурыгиной

Дата публикации: Сегодня, 12:20 Просмотрено: 83

Мы и раньше замечали, что Дарья Зотеева (она же блогер Instasamka) удивительно похожа на Диану Шурыгину. А теперь, после смены имиджа, сходство стало абсолютным, сообщает peopletalk.ru

Даша похвасталась в соцсетях новым цветом волос – из брюнетки она стала яркой платиновой блондинкой. «Одно лицо»; «Думала, что Шурыгина», — пишут в комментариях подписчики.

Не удивимся, если две скандальные девушки (Шурыгина прославилась после того, как обвинила знакомого в изнасиловании, потом вышла замуж за оператора Первого канала, а теперь развелась и встречается с миллионером Денисом Ребровым; Instasamka опубликовала в Сети интимное видео с бойфрендом и любит ссорится со звездами – например, недавно она поругалась с Боней из-за ее высказывания о коронавирусе) воспользуются сходством и придумают какой-нибудь совместный проект.

Смотри сам, как две капли воды!