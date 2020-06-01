Бузова спасает жениха

Дата публикации: Сегодня, 08:36 Просмотрено: 61

Ольга поддержала своего возлюбленного Давида Манукяна после происшествия на съемке его нового клипа. Блогер и музыкант во время работы над одной из сцен вывихнул плечо. В травмпункт Дава отправился вместе с Ольгой, которая спешно приехала на помощь. «Мне вправили руку. Я, честно скажу, остался в шоке от работы наших врачей. Вместо того чтобы осмотреть, рентген сделать, специалист просто гуляла», — возмущался артист. Сейчас Манукян чувствует себя удовлетворительно, но работу над клипом пришлось на время приостановить.

Источник: 7days.ru