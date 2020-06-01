Разъяренная Волочкова встретилась лицом к лицу со своей обидчицей

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Анастасия Волочкова, наконец-то, получила возможность высказать Дане Борисовой всё, что она о ней думает. Балерина давно затаила на ведущую обиду из-за её резких высказываний. Экс-ведущая «Армейского магазина» не раз называла бывшую приму Большого театра «алкоголичкой», сообщает 7days.ru

«Я мечтаю увидеть тебя в группе анонимных алкоголиков, где ты высказываешь свое мнение, где ты обсуждаешь с другими ребятами свою болезнь, делаешь первый шаг. Вот такой я тебя хочу видеть, честной», — заявила Борисова на съёмках программы «Новый русские сенсации».

Две блондинки выяснили отношения перед камерами. Как итог, Волочкова решила оригинальным способом доказать своей обидчице, что не пьёт. Анастасия устроила ведущей «балетный ад» на сцене театра. Логика такая: если бы балерина страдала от алкогольной зависимости, она бы не смогла выступать. Волочкова дала Борисовой на себе почувствовать, какие нагрузки она переносит на сцене.

Ведущая, к слову, и сама не без греха. Три года назад она легла в клинику, чтобы вылечиться от наркотической зависимости. Не так давно у неё случился срыв, который лично подтвердил её нарколог. Поклонники подозревают, что Борисова снова употребляет. С этим, кстати, может быть связано её экстремальное похудение. Дана, впрочем, эти обвинения отрицает. Она уверяет, что находится в «завязке», а перемены во внешнем виде якобы являются следствием психического расстройства.