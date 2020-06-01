«Это был ужас»: Лисовец про последний визит больной Фриске

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Влад Лисовец за день до годовщины смерти Жанны Фриске дал откровенное интервью о дружбе с певицей. Стилист познакомился с исполнительницей задолго до того, как она заболела. Именно Лисовец отвечал за стиль участниц группы «Блестящие». Жанна продолжала дружить и прибегать к его услугам и после ухода из коллектива, сообщает 7days.ru

Лисовец вспомнил о последней встрече с артисткой. К тому моменту Жанна только прошла очередной курс лечения, ей стало немного лучше. Певица лично приехала к нему в салон и отказалась от использования ширмы. Она была приветлива со всеми посетителям и сотрудникам салона. Влад рассказал, что Жанна передвигалась с тростью и имела большие проблемы со зрением.

«Потом я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу», — цитирует Лисовца МК. — Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос... А она смеётся. Мы шутки отпускали в адрес друг друга. Жанна даже несколько раз извинялась перед другими клиентами за шум. Вы представляете? Какая сила воли у нее была. Это было наше тёплое, обычное общение, но и я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию, и у всех читался ужас на лицах!»

Лисовец добавил, что был потрясен тем, как мужественно держалась Фриске. При этом он глубоко переживал за свою подругу. После её ухода у него, по собственному признанию, случилась истерика. Через три месяца он узнал от Ольги Орловой, что Жанна впала в кому, а вскоре её не стало.

Совсем недавно откровениями о Фриске поделился также Кирилл Андреев. Он, правда, вспомнил не последний разговор с певицей, а их роман. Оказалось, что Жанна одно время встречалась с солистом «Иванушек». Они могли бы пожениться, но вовремя поняли, что два творческих человека с плотными графиками гастролей не смогут построить крепкую семью.