«Ты тупее, чем я думал»: Тимати резко ответил Собчак на ее унижения

Дата публикации: Сегодня, 08:27 Просмотрено: 74

Между Тимати и Ксенией Собчак снова разгорелся скандал.Несколько дней назад рэпер совместно с Джиганом и Даней Милохиным выпустил клип. В тексте песни Тимати напомнил фанатам об интимном видео с участием Собчак, которое «слили» в Сеть еще в 2008 году, сообщает 7days.ru

Телеведущая сразу отреагировала на эти кадры. Звезда напомнила, что они постановочные и об этом говорил сам Тимати. «Господи, не верю, что Тимати до этого опустился. Эти кадры, всем известно, из клипа «Потанцуй со мной», где мы пародировали слитое в Интернет видео Пэрис Хилтон. Да, я уже тогда любила стёб и пародии, просто вы этого не помните. На съемочной площадке было человек 20, включая Дениса Симачева. Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох, совсем парень рехнулся», — высказалась ведущая.

Реакция Тимати не заставила себя ждать. «А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Думал, ты за эти годы стала непробиваемой. Оказалось, просто! Прикинь, ты приняла это на свой счет! А я говорил про доску для серфинга, которую распилил в эфире с Ивлеевой. Ты по факту оказалась тупее, чем я думал. Ты за эти годы так меня задолбала своей фигней в мой адрес. Я молчал, как тогда на премии. Неудобно при маме. Неудобно — девочка и так далее. Но потом понял, ты не девочка! Ты — животное! Ведь только животное может глумиться над чужим горем», — высказался Тимати в личном блоге.

Рэпер добавил, что поклонники не знают о Ксении Собчак и 30 % ее настоящего характера. «Ефремов показался бы им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю», —подытожил исполнитель.



