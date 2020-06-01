«Откачал жир?» Изменившийся Николай Басков раскрыл свой секрет

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Николай Басков вернулся из двухмесячного заточения дома в неузнаваемом виде. Певец экстремально похудел за время самоизоляции. Накануне артист похвастался своими успехами в похудении в студии шоу «Вечерний Ургант». Он продемонстрировал потрясающую форму. Иван Ургант предположил, что Басков похудел «нечестным» путём: лёг в клинику и откачал жир, сообщает 7days.ru

«Клиники же закрыты были! Я ничего не отсасывал», — отреагировал Николай на высказанные предположения ведущего.

Он заверил, что его преображение связано с диетой и хорошим сном. За время самоизоляции у него также полностью восстановился голос. Басков признался, что немного волновался за своё будущее, когда пандемия только началась. Он даже начал думать, какую бы ещё профессию освоить. Николай смеётся, что подумывал начать сниматься в фильмах для взрослых. Для этого он, собственно говоря, и начал худеть и заниматься спортом.

К слову, экстремально похудел и Филипп Киркоров, давний конкурент «натурального блондина». Он тоже сбросил всё лишнее к возвращению из карантина. Наверное, конкуренция с король поп-сцены и подтолкнула Баскова к тому, чтобы начать следить за своим внешним видом.

Кстати, далеко не все артисты смогли держать себя в руках во время пандемии. Любовь Успенская, например, располнела пока сидела без работы. Борется с лишними килограммами и Мария Кожевникова. Она ещё в мае призналась, что прилично набрала лишний вес.