«Влюбилась в него»: Любовь Успенская поймала в сети бойфренда Бузовой

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Владимир Винокур спровоцировал волну слухов о том, что Любовь Успенская готовится к появлению малыша. Народный артист поздравил королеву шансона с предстоящим материнством. «Любаня! Готовишься стать матерью? Мазелтов», — порадовался за коллегу Винокур, сообщает 7days.ru

На мысли о том, что в семье Успенской случится прибавление, исполнителя натолкнуло её последнее заявление. Певица призналась в чувствах бойфренду Ольги Бузовой — Давиду Манукяну и предупредила, что готовит большой сюрприз для поклонников. «Ещё одна рыбка попала в мои сети. Просто влюбилась в этого замечательного парня. Мы готовим для вас сюрприз», — рассказала Любовь.

Винокур, конечно, не совсем правильно понял высказывание своей подруги. Успенская намекнула не на прибавление в семье. Она, похоже, готовит с возлюбленным Бузовой совместный релиз.

К слову, Владимир Натанович ошибся не просто так. Дело в том, что Любовь действительно последний год только и делает, что говорит в интервью о своих намерениях снова стать мамой. Она активно искала донора, который бы стал отцом её малышу. С мужем Александром Плаксиным она, как выяснилось, рассталась уже давно. Успенская рассказывала, что её отношения с бизнесменом начали портиться ещё давно. Окончательно они разругались на фоне скандала с их общей дочерью Татьяной. В марте девушка публично обвинила мать в жестоком обращении.

Сейчас Татьяна живёт с отцом в Штатах, но и оттуда продолжает бросаться обвинениями в адрес матери. Успенская расценивает поведение дочери как «предательство».



