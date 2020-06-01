«Отстаньте, я не Наташа Королева!» Проскурякова публично сорвалась

Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 85

Юлия Проскурякова ужасно устала от сравнений с бывшей женой своего мужа. Певица уже много лет слышит упреки в свой адрес, связанные с тем, что она якобы не так хороша, как Наташа Королева. Читать такое поначалу было очень обидно, но сейчас вызывает у молодой супруги Игоря Николаева только раздражение и злость, сообщает 7days.ru

Сегодня Проскурякова в очередной раз обратилась к фанатам с просьбой прекратить травлю. Она чувствует на себе огромное давление, но ведь история её семейной жизни с Николаевым длится уже практически 10 лет.

«Вы можете от меня отстать, пожалуйста! Отстаньте, а! Я не Наташа, ею не буду и быть не хочу. У неё есть своя страница пишите туда. Есть много ностальгических видео, их можно смотреть, сколько хотите! Я проживаю свою жизнь. Живу так, как мне хочется. Не нуждаюсь ни в чьих советах и оценках, правда», — разозлилась Проскурякова. Кажется, надо было постараться, чтобы так вывести из себя певицу.

Возможно, новая волна травли Проскуряковой началась после интервью Королевой, в котором она упомянула развод с Николаевым. Наташа дала понять, что очень сильно любила маэстро и разрыв с ним дался ей тяжело. Главную поддержку ей оказала Алла Пугачева. Как ни странно, именно Примадонна сначала не принимала молодую музу Николаева в звёздную тусовку, а впоследствии стала её защитницей. Алла Борисовна подставила плечо Королевой, когда та приняла решение о разводе с Николаевым.

Кстати, композитор недавно оригинально поздравил свою бывшую жену с днём рождения. Он показал необычный портрет с Королевой и пожелал имениннице счастья в семейной жизни.



