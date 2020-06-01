«Скучаю по его сильным рукам» — Михалкова о своём единственном

Дата публикации: Сегодня, 15:24 Просмотрено: 17

Как завоевать внимание и время такой девушки-мечты, как Юлия Михалкова? Ответ на этот вопрос точно знает её фитнес инструктор. Звезда юмористических шоу призналась, что за время карантина очень сильно соскучилась по своему тренеру. И нет: дело не в романтике. Михалкова — фанат спорта и она переживает, что за несколько месяцев она потеряла форму. Конечно, Юлия тренировалась дома, однако эти занятия не давали того эффекта, к которому она привыкла, сообщает 7days.ru

«Скучаю по его сильным с рельефными мышцами рукам, уверенным движениям и хладнокровному взгляду. Скучаю по его стальному командному голосу, жёсткой дисциплине и притягательной строгости. Скучаю по его словам «Ну, что, Юленька, начнём?», от которых меня пробирает до мурашек, до дикого сердцебиения. Скучаю по нему, по своему единственному тренеру! Спорт дома — хорошо, но мало. Чувствую, как становлюсь в самоизоляции чуть слабее. Удар всё легче, пульс всё чаще. Пора вновь отдаться во власть профессионала», — мечтает Юлия.

А на днях Михалкова прокомментировала слухи о пластических операциях, через которые она якобы прошла на пути к известности. Она заверила, что ложилась под нож хирурга.

Тем не менее, Юлия не пренебрегает достижениями современной косметологии. По мнению артистки, в конечно итоге её главный козырь в борьбе за красоту — это физическая активность. Михалкова уверена, что с помощью спорта можно решить многие проблемы внешнего вида. Есть, правда то, что тренер исправить не может. Тут на выручку Юлии приходит секретное бельё с хитростью, придающей её формам соблазнительные объёмы.



