«Мне хотелось кого-то убить»: Анна Кендрик пожаловалась на съемки в «Сумерках»

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Кажется, нет человека, который не смотрел бы или хотя бы не слышал о «Сумерках». Уже больше 10 лет прошло с момента выхода первой части саги, а она все остается одной из самых обсуждаемых трилогий. И, судя по всему, это касается не только поклонников кинокартин о вампирах, но и их актеров. Так например, Анна Кендрик, сыгравшая школьную подругу Беллы Джессику Стэнли, вместе с Vanity Fair вспомнила, как снимался первый фильм популярной саги, сообщает peopletalk.ru

«Первый фильм мы снимали в Портленде, штат Орегон. Помню, что там было очень холодно и плохо. Мне также запомнилось, что мои кеды постоянно были промокшие, но я говорила себе: «Не стоит падать духом. Это чудесная группа людей. Я уверена, что со временем мы подружимся, но прямо сейчас мне хочется кого-то убить». Тем не менее, суровые условия помогли нам сплотиться. В этом было что-то объединяющее, подобно некому травматическому переживанию. Если вам доведется оказаться с кем-то в плену и спастись, до конца жизни вас с этими людьми будут связывать особые узы», — призналась актриса.

Напомним, в прошлом месяце автор саги о вампирах официально объявила о выходе новой книги. В августе этого года уже можно будет приобрести произведение «Солнце полуночи», в которой события «Сумерек» будут рассказаны от лица Эдварда Каллена. Ну что ж, ждем выхода романа!