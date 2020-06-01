«Мы решили добавить четыре буквы»: Анна Хилькевич решила сменить имя младшей дочери

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К каким только решениям ни подтолкнул режим самоизоляции звезд отечественного шоу-бизнеса: кто-то ремонт затеял, кто-то разводится. А вот Анна Хилькевич собирается сменить имя младшей дочери Марии, как только можно будет посещать ЗАГСы. На подобное решение ее сподвигло не только желание самой девочки, но и сомнения при выборе имени. Об этом актриса рассказала на странице в Instagram, сообщает peopletalk.ru



«Так интересно, наша Машенька, когда спрашиваешь, как ее зовут, чаще всего отвечает «Аня», а когда я была беременна ей, несколько(!!!) человек советовали назвать малышку именем «МариАнна»))) но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!» поэтому мы решили, что Мария- отлично подходящее имя) но у владелицы имени другое мнение… и поэтому нам пришла странная мысль- все же добавить к ее имени приставку «Анна». Только вначале) чтобы получилось Анна-Мария. она все равно останется Марией, но опций будет поболее))) так что осталось дождаться, когда можно будет спокойно посещать ЗАГСы, чтобы добавить 4 буквы в свидетельство о рождении (орфография и пунктуация автора – прим. ред.)», — поделилась Анна.



Напомним, Анна Хилькевич и Артур Волков поженились в 2015 году. В декабре этого же года у них родилась Арианна, а почти 2 года назад появилась на свет Мария.