Вот это щеки! Алсу показала, как сильно изменилась

Дата публикации: Сегодня, 11:36 Просмотрено: 95

В своем блоге Алсу поделилась редким снимком — из фотосессии для одного из журналов. Уникальность фотографии в том, что она сделана 20 с лишним лет назад, сообщает 7days.ru

Поклонников невероятно умилил снимок. Ведь на нем певице всего 16 лет, она еще практически ребенок — круглые щеки, наивное выражение лица. В июне Алсу исполнится 37 лет, она превратилась в красивую, стильную, уверенную в себе женщину, маму троих детей.

А за время карантина певица еще и сильно увеличила мышечную массу. И хотя, по мнению некоторых подписчиков личного микроблога певицы, она немного перестаралась, сама артистка довольна результатом тренировок с профессиональным тренером.

«Мне кажется, я ещё никогда не была в такой форме! – радуется звезда. – Спорт — это, ну, совсем не моё, каждый раз иду как на каторгу, но когда вижу результат, это очень мотивирует! Я от природы стройна, но после троих детей, конечно, тело сильно потеряло тонус. Возвращаем всё на свои места! Девочки, не теряем надежды!»

«Мама троих детей! Вы – мой кумир!», «Фантастика!», «Так держать!», «Даже не верится, что вы – многодетная мама!» — писали ей восхищенные поклонники.