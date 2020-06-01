Криштиану Роналду впервые появился на публике после карантина

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На днях 35-летний Криштиану Роналду поразил и привел в восторг владелицу лиссабонского ресторан Марию де Лурдес Тирано. Отобедав там, он остался очень доволен своей трапезой и пожелал лично выразить за это признательность хозяйке, сообщает 7days.ru

Роналду пришел в это заведение, которое называется Restoraunnte Mar Do Inferno, не один, а со своей подругой Джорджиной Родригес. Причем поход в ресторан стал первым с начала карантина появлением пары на публике.

С тех пор, как пандемия коронавируса распространилась по всему миру, футболист, несмотря на объявленный карантин, успел не раз поменять свое местонахождение. Начало пандемии он встретил в Португалии, куда прилетел, чтобы навестить свою маму Долорес, которая незадолго до этого перенесла инсульт. После чего ему пришлось остаться в своей родной стране, поскольку стало известно, что сразу три игрока его команды заразились коронавирусом. В Португалии Роналду и его семья пробыли до начала мая, после чего все они на частном самолете переместились в Турин, чтобы приступить к возобновившимся тренировкам. Однако прежде чем Криштиану выпустили на поле, ему пришлось отсидеть дома двухнедельный карантин. Но несколько дней назад Роналду неожиданно и ненадолго снова появился в Португалии, заодно и посетил вышеупомянутый ресторан. А теперь все снова улетели в Италию…