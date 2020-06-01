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Откуда берется одежда и обувь в магазинах секонд-хэнд?

Жители Западной Европы, несмотря на сравнительное богатство, предпочитают не выбрасывать одежду и обувь, а сдавать их на специальные пункты. Так можно сэкономить на налогах. Вещи в не очень хорошем состоянии европейцы кладут в специальные контейнеры, рассказывает Myfin.by.

Все это попадает торговцам секонд-хендом, перепродается от крупных оптовиков мелким, из страны в страну, до розничных магазинов. Цена вещей на каждом этапе возрастает.





1. Купили вещь – назад пути нет

Продавцы подержанных вещей подчиняются общим правилам торговли, ведут расчеты с покупателями в установленном порядке и подчиняются Закону о защите прав потребителей. Однако вернуть одежду или обувь обратно в магазин, как это делается с новыми товарами, нельзя, на подержанные вещи не распространяются обычные гарантии качества.





2. Самые высокие цены в день привоза

Большая часть вещей в секонд-хендах продается на вес. Цены разных категорий товаров могут отличаться. Другой вариант – индивидуальные цены на вещи, обычно так продают товары высокого качества в отличном состоянии.



Большинство магазинов секонд-хенд выставляют максимальные цены при поступлении нового товара. Потом наступает время скидок, которые растут и становятся максимальными перед следующим привозом.





3. Больше магазин – выше вероятность скидок

Когда-то секонд-хендом торговали на квартирах, потом они заняли подвалы и самые дешевые торговые места. Некоторые там и остались, по-прежнему продают одежду из куч и коробок. Но самые успешные открывают просторные магазины в хороших местах, с рядами вешалок и профессиональным обслуживанием.

Хороший магазин не обязательно говорит о качестве товара, но:

• в нем шире ассортимент;

• выбирать аккуратно сложенную или висящую одежду удобней, легче проверять ее качество;

• магазины с большим оборотом чаще делают скидки и распродажи.

И еще один совет – среди отзывов покупателей часто встречается мнение, что секонд-хенд лучшего качества приходит из Англии и Голландии, а немцы отдают во вторые руки уже изрядно поношенные вещи.





4. Бежать за большим выбором или выжидать скидки до 40%

В день привоза выбор максимален, можно купить лучшие вещи, но по высокой цене. Опытные и азартные приходят еще до открытия магазина, чтоб выхватить самое интересное. Кстати, не всегда для себя, кое-что появляется потом на интернет-барахолках – «купили за границей, не подошел размер».

В начале периода скидок обычно есть много хороших вещей. Некоторые покупатели готовы выжидать дисконт в 40%, когда уже дешевле, но не все интересное разобрано. На максимальных скидках (т.е. перед новым привозом) хорошую вещь придется искать среди откровенного неликвида.

Еще один способ снизить цену – найти недостатки товара и попросить продавца о скидке. Работает не всегда и не везде, но попробовать можно.

Отдельная тема – тяжелые вещи, ковры, трикотаж, пледы и пр. Сразу они не намного дешевле новых, здесь выгодней рисковать и ждать максимальных скидок.





5. Материалы, этикетки и размеры: на что обращать внимание

Есть несколько важных аспектов:

• что значимо для нового товара, актуально и для подержанного, что хорошо пошито из хорошего материала, то служит долго;

• каждый материал стареет по своему: трикотаж растягивается по фигуре первого владельца, обувь стаптывается по прошлой ноге и т.д.

• некоторые вещи (например – пуховики) страдают от санитарной обработки (а весь секонд-хенд обрабатывается температурой и химией, отсюда и запах);

• нужно внимательно смотреть на этикетки, хрустящая нашлепка «Made in France» – почти наверняка азиатская копия, фирменные лейблы обычно шелковистые, не застиранные и на нескольких листочках;

• любую вещь стоит спокойно и при хорошем свете изучить на предмет дырок, ожогов, химических пятен, от них не спасает никакая фирма.

И еще один обязательный момент – все нужно мерить. Что не сидит по фигуре, то не компенсируется никаким качеством. Исключение – вещи под перешивку.





6. Шляпы, ширпотреб и китч: что не стоит брать в секонде

Это конечно вопрос личного выбора. Некоторые боятся «заразы». Но весь секонд-хенд прошел обработку, найти там опасную бактерию практически нереально. А вот чувство брезгливости подавить сложно. Потому многие принципиально не покупают б/у белье, майки, все что «слишком близко к телу».

Что еще может оказаться в категории «выброшенные деньги»:

лучше остерегаться ультрамодных вещей, в следующем сезоне можно оказаться «кричащим пугалом»;

не стоит покупать заведомо недолговечные товары и явный ширпотреб, они рассчитаны на одного пользователя;

вещи, которые держат форму, например шляпы, нужно брать с осторожностью, их портит перевозка в тюках.



7. Летнее – зимой, зимнее – летом: что стоит брать в секонде

Наилучший выбор в секонд-хенде – фирменные вещи «вне времени и моды»:

• классические синие джинсы;

• тренчи;

• кардиганы;

• шелковые блузы;

• классические рубашки;

• тельняшки (и мужские, и женские);

• вещи оверсайз (слишком большие, без четкой формы);

• одежда в стиле «милитари».

Для секонд-хендов особенно актуально правило «летнее – зимой, зимнее – летом». Одежда не по сезону чаще продается на максимальных скидках.