Главные цвета сезона весна-лето 2020

Дата публикации: Сегодня, 13:02 Просмотрено: 77

Самые ответственные модницы начинают продумывать свой весенний гардероб уже сейчас: присматриваются к сумкам и обуви, изучают модные украшения и мысленно примеряют самые эффектные подиумные образы. Но лучше всего начинать с основного — с изучения актуальной цветовой гаммы, которую можно брать на вооружение, не дожидаясь весны.

На прошедших в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже Неделях моды главенствовали огненно-алый, нежно-лиловый и, внезапно, торжественно-золотой, сияние которого привычнее видеть в рамках зимних коллекций, чем весенне-летних. Самые запоминающиеся примеры были замечены на шоу Balenciaga, Celine и Prada — вещи, словно созданные из жидкого драгоценного металла, производят колоссальное впечатление. В копилку актуальных цветов можно добавить ярко-оранжевый, желтый и бирюзовый — традиционная и очень красивая гамма на будущее лето. Вдохновение ищите в коллекциях Victoria Beckham, Louis Vuitton, Rochas, Stella McCartney, Chanel и других модных Домов.

Взяв на вооружение отчеты Pantone и внимательно изучив все прошедшие шоу, мы составили список актуальных цветов, которые захватят весенне-летние гардеробы 2020 года. От пряной корицы до пыльно-зеленого — выбирайте те, что вам ближе, и скорее берите их в оборот.





Огненно-красный

Желтый ирис

Пыльно-зеленый

Жидкое золото

Апельсиновая кожура

Корица

Бирюзовый

Лиловый