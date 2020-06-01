Плющенко нанял «Пухляша» из Little Big на работу

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Яна Рудковская на протяжении двух месяцев самоизоляции публиковала забавные семейные видео, где она, ее муж Евгений Плющенко и их шестилетний сын Саша танцуют. Выход из, чего уж греха таить, надоевшего всем режима, продюсер решила отпраздновать и вовсе феерически, сообщает 7days.ru

Взамен мужа, уехавшего на спортивные сборы в Кисловодск, компанию в танце Яне составил знаменитый Пухляш из Little Big. Дмитрий Красилов принимал участие в проекте «Танцы» на канале ТНТ, но громкую славу ему принес выход клипа группы Little Big на песню Uno. Харизматичный танцор покорил сердца миллионов наравне с участниками коллектива, а его зажигательный танец настолько пришелся по душе публике, что рассматривался вопрос, поедет ли Пухляш вместе с ними на «Евровидение».

«Женя, спасибо за Диму – нового партнера по танцам! – подписала ролик Рудковская. – Помните того самого клёвого пухляша-танцора из клипа UNO? Если вам зашло наше новое видео – ставим «лайк»! К слову, поклонники оценили не только зажигательные движения Дмитрия, но и отличную актерскую игру Саши. Ранее мальчик рассказывал, что мечтает сняться в «Ералаше», а преданные поклонники уверяли, что его мечта легко осуществима. И даже советовали родителям юного спортсмена наравне с фигурным катанием отдать Сашу в театральный кружок.



