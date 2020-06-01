Линдси Лохан раскрыла секрет своей стройности

Дата публикации: Сегодня, 12:49 Просмотрено: 82

33-летняя Линдси Лохан, у которой недавно начался новый виток музыкальной карьеры, продемонстрировала, что, несмотря на карантин, она в прекрасной форме. Недавно актриса порадовала поклонников выложенным в Инстаграм фото, на котором она выглядит чрезвычайно стройной, и раскрыла секрет, как ей удается так выглядеть даже в непростое время сообщает 7days.ru

За последние несколько лет Линдси удалось заметно сбросить вес: её фигура стала более грациозной и подтянутой. Как рассказала Линдси, она, разумеется, уделяет внимание своей физической подготовке, начиная каждое утро с йоги. Но, как утверждает Лохан, дело не только в этих занятиях — ведь она начала практиковать их ещё с 2012 года, но к такой форме, как сейчас, пришла далеко не сразу. По мнению актрисы, важную роль сыграло её психологическое благополучие, которого ей, наконец, удалось достигнуть.

Что же касается самоизоляции по случаю пандемии, то ее она провела в своём доме в Дубае, в котором живёт с 2017 года, и, по её словам, ощущает себя в этом городе очень спокойно. «Здесь нет ни папарацци, ни фотовспышек, и это очень важно для меня. Меня никогда не смущали люди, фотографирующие меня, но мне не хочется, чтобы люди искажали мои действия. К примеру, засняв меня чихающей: писали потом, что я плакала…» — призналась она в одном из интервью изданию W Magazine.

Впрочем, жизнь в Дубае все же не обошлась без скандалов с участием Линдси, ведь у неё там приключился роман с женатым принцем Саудовской Аравии — Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Однако с недавних пор Лохан решила окончательно забыть все свои неудачные романы, включая ее скандальную лав-стори с Егором Тарабасовым, и переключиться на музыкальную карьеру. И в этом направлении она уже преуспела, выпустив в апреле этого года, после 15-летнего перерыва, свой новый сингл «Back to me».