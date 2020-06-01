Дата публикации: Сегодня, 12:46 Просмотрено: 78

Настя Ивлеева столкнулась в обвинениями в «пьяной» езде. Накануне поздно вечером ряд источником сообщил, что ведущая якобы села за руль в нетрезвом виде, сообащет 7days.ru





Блогер накануне праздновала с друзьями свой рекорд. На неё подписалось 17 миллионов человек. По этому случаю она организовала в Москве грандиозный салют.

Перед тем, как приехать на набережную, Ивлеева провела препати в своём офисе с шампанским и закуской. Настя сама же в эфире призналась, что выпила, а потом села за руль. Якобы после этого на машину телезвезды была разослана ориентировка по постам ГАИ в столице. Позже Настя оправдалась, что она выпила не бокал шампанского, как сообщалось в СМИ, а всего один глоток.

«Ору! — отреагировала она на скандал в прессе. — Я, если что, остальное шампанское спрятала в трусах!» Это отсылка к звёздному скандалу с Натальей Бочкаревой. Осенью прошлого года актрису остановили для проверки документов и обнаружили при ней запрещенный препарат, который она прятала в трусах. В итоге суд лишил её прав на год и восемь месяцев, а также оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Вчера в столице, напомним, произошло серьезное ДТП, виновником которого стал пьяный Михаил Ефремов. Пострадавший в аварии водитель фургона скончался сегодня утром в больнице. На народного артиста возбудили уголовное дело, ему грозит тюремный срок.