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Отдохни / ОкрошкаДмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной

Дата публикации: Сегодня, 11:20 Просмотрено: 74

Поклонники 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова уже довольно давно подозревают пару в разладе — в сети то и дело обсуждают их расставание. Сами супруги пока, правда, официальных заявлений не делали и эту ситуацию не комментировали. Однако на выходных фотограф впервые высказался на эту тему. Он опубликовал свой архивный снимок, который ему прокомментировала одна из подписчиц, сообщает spletnik.ru

Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной

Вот Полинка теперь локти-то сгрызет себе! Развелась, и мужик сразу помолодел лет на 15!

— написала она.

Тогда Исхаков и решил внести ясность в происходящее.

Да не разводились мы! Йо-майо (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— ответил Дмитрий.

А на вопрос другого подписчика, не надоело ли ему читать "эту чушь" про развод", сказал, что он ее и не читает.

Тем не менее, по информации источников, Исхаков и Гагарина уже давно не живут вместе (к слову, и совместных снимков в их инстаграмах тоже не появлялось уже довольно долго). Кроме того, Исхаков больше не занимает пост директора компании жены — говорят, что она сама его уволила с этой должности.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У певицы также есть 12-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым.

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