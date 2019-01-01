Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной

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Поклонники 33-летней Полины Гагариной и 42-летнего Дмитрия Исхакова уже довольно давно подозревают пару в разладе — в сети то и дело обсуждают их расставание. Сами супруги пока, правда, официальных заявлений не делали и эту ситуацию не комментировали. Однако на выходных фотограф впервые высказался на эту тему. Он опубликовал свой архивный снимок, который ему прокомментировала одна из подписчиц, сообщает spletnik.ru

Вот Полинка теперь локти-то сгрызет себе! Развелась, и мужик сразу помолодел лет на 15!

— написала она.

Тогда Исхаков и решил внести ясность в происходящее.

Да не разводились мы! Йо-майо (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— ответил Дмитрий.

А на вопрос другого подписчика, не надоело ли ему читать "эту чушь" про развод", сказал, что он ее и не читает.

Тем не менее, по информации источников, Исхаков и Гагарина уже давно не живут вместе (к слову, и совместных снимков в их инстаграмах тоже не появлялось уже довольно долго). Кроме того, Исхаков больше не занимает пост директора компании жены — говорят, что она сама его уволила с этой должности.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Через три года у них родилась дочь Мия. У певицы также есть 12-летний сын Андрей от первого брака с Петром Кисловым.